Оптимизировтаь сайт по скорости загрузки по developers.google.com

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки346 просмотров
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Необходимо улучшить скорость загрузки сайта всех страниц (довести в зеленую зону)

ссылка в тз.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$13
31 день
Рекомендую
Все хорошо, спасибо за предоставленную работу.
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