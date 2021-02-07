На проект нужны линкбилдеры, желательно с опытом работы. Ссылки необходимо размещать по готовой базе. Если у Вас есть своя база, то по ней тоже можно, если она будет соответсвовать требованиям. Обязательно учитывать все требования к ...
Подбор и кластеризация около 1000 поисковых запросов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
80% поисковых запросов уже подобрано, их нужно перепроверить и дополнить.
Задачи:
1. Подобрать поисковые запросы для 25 страниц:
- 10 продающих страниц
- 15 экспертных статей
2. Для каждой из 25 страниц определить какие поисковые запросы будут использоваться в:
- h1
- title
- description
- анкоры (перелинковка)
- упоминания на странице в точном/не точно соотвествии
3. После выполнения 1 и 2 задания подготовить задание копирайтеру на сеj оптимизацию одной статьи. (в качестве примера)
Уже подобранные поисковые запросы и список страниц будет предоставлен.
Сайт и темы можете изучить тут: https://smartexpert.net/blog/
Все нужно отобразить в гугл таблице по утвержденной структуре, которую мы дадим.
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