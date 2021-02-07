Подбор и кластеризация около 1000 поисковых запросов.

80% поисковых запросов уже подобрано, их нужно перепроверить и дополнить.

Задачи:

1. Подобрать поисковые запросы для 25 страниц:

- 10 продающих страниц

- 15 экспертных статей

2. Для каждой из 25 страниц определить какие поисковые запросы будут использоваться в:

- h1

- title

- description

- анкоры (перелинковка)

- упоминания на странице в точном/не точно соотвествии

3. После выполнения 1 и 2 задания подготовить задание копирайтеру на сеj оптимизацию одной статьи. (в качестве примера)

Уже подобранные поисковые запросы и список страниц будет предоставлен.

Сайт и темы можете изучить тут: https://smartexpert.net/blog/

Все нужно отобразить в гугл таблице по утвержденной структуре, которую мы дадим.