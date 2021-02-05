Продвижение ютуб канала

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок3503 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть:

- маленький, но развивающийся детский канал.

- профессиональное оборудование для съемок контента

- ребенок 6 лет и ее мама - профессиональный журналист и ведущая

- финансовые возможности для раскрутки

Нужно:

- полный анализ канала на предмет SEO и n l

- конкретные предложения для достижения максимальных результатов - миллионных просмотров

- полное продвижение в гугл адс

- никаких накруток, ботов, лайков и прочего

- возможна покупка прероллов у блогеров и т д..

Не интересует:

- разовая работа - оптимизация одного ролика или настройка чего-то одного.

Предлагайте:

- пакет услуг

Желателен опыт работы именно с детскими или подростковыми каналами.

3 года назад
sevennotes
Илья 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад