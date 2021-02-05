Продвижение ютуб канала

Сайт на yii2, каждую неделю страницы какие-то удаляются, какие-то добавляются. Удаленные страницы не показывают 404, а показывают код с ошибкой (пример https://inspektorpraci.eu/o-firme/1779_vakansiya-raznorabochij-na-virobnictvo-nitok ). 404 существует, нужно его показывать для удаленных страниц. Если есть решения лучше с точки зрения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть:
- маленький, но развивающийся детский канал.
- профессиональное оборудование для съемок контента
- ребенок 6 лет и ее мама - профессиональный журналист и ведущая
- финансовые возможности для раскрутки
Нужно:
- полный анализ канала на предмет SEO и n l
- конкретные предложения для достижения максимальных результатов - миллионных просмотров
- полное продвижение в гугл адс
- никаких накруток, ботов, лайков и прочего
- возможна покупка прероллов у блогеров и т д..
Не интересует:
- разовая работа - оптимизация одного ролика или настройка чего-то одного.
Предлагайте:
- пакет услуг
Желателен опыт работы именно с детскими или подростковыми каналами.
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