Разработать сайт на Tilda

Ищем специалиста по разработке сайтов на Tilda для сотрудничества в агентство, работающее более 3-х лет.

Технические задания:

- Изучить ресурсы, соцсети, бриф и погрузиться в проект заказчика;

- Проанализировать конкурентов (изучить минимум 10 сайтов по данной и схожим нишам);

- Изучить и понять целевую аудиторию данного заказчика;

- Разработать сайт;

- Подключить формы обратной связи, собрать заявки выбранным заказчиком способом;

- Подключить аналитику сайта с помощью специализированных сервисов;

- Наполнить сайт, предоставленной информацией заказчиком;

- Привязать сайт к домену;

- Анализировать яндекс метрику, предлагать и понимать как можно увеличить эффективность сайта;

- Самостоятельно предлагать инструменты, сервисы и блоки для увеличения конверсии сайта;

- Быть готовым к исправлениям на работающем сайте отдельных элементов для тестирования и увеличения конверсии сайта;

- Проработать оптимизацию сайта (мобильную и десктопную версию), чтобы была оптимальная скорость загрузки сайта, он был логичен и удобен;

- Опыт работы с яндекс визиткой;

- Разбираться и понимать структуру продающего лендинга, понимать отличие оффера от УТП.

Бюджет: 10 000 рублей с перспективой роста в оплате.

Если ты уверен(а) в себе и своих силах, твой опыт работы более 6 месяцев, ты не просто копируешь сайты, а реально погружаешься в проект, а также внимательно прочитал(а) вакансию, откликайся на вакансию со слов "Мне интересен проект по созданию сайта на Tilda", далее мы отправим тебе тестовое задание.

При успешном выполнении первого проекта, будем предоставлять и последующие.