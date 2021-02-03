Работы по SEO

Работы:-Закупка вечных ссылок (минимум 10 в мес.)-Закупка крауд-ссылок (минимум 10 в мес.)-Закупка и размещение на сайте SEO статей для сайта (4 в мес. на 2000- 2 500 символов каждая)-Отчет итоговый: О за купленных ссылках, статьях, средние позиции по яндекс и гугл, детальные показатели по каждому запросу, работа с ключевыми словами.

Цена: 10000 руб.