Продвижение сайта, модерация сайта, добавление статей

Необходимо писать Отзывы о Юридической компании на заданных площадках. Проверенный URL список будет предоставлен. Нужно будет писать Уникальный Отзыв 1-3 предложения(можно больше). Каждый Отзыв нужно проверять на уникальность с помощью сервиса текст.ру или адвего. Для ...