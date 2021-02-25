Семантика + написать title, desc, KW, alt

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок324 просмотра
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1. Создать семантику с учетом wordstat (хотя она может так и создается с помощью wordstat)

2. Требуется написать для сайта (страницы+карточки товаров) title,description, KW, alt.

Сайт - http://zavod-profil.ru/

Обращаю внимание, есть похожие карточки, например:

http://zavod-profil.ru/catalog/shtaketnik/shtaketnik-metallicheskiy-odnostoronniy-ral-8017-130/

http://zavod-profil.ru/catalog/shtaketnik/shtaketnik-metallicheskiy-odnostoronniy-ral-6005-130/

Продукция отличается только цветом RAL, но метатеги при этом должны отличаться не только заменой кода цвета RAL.

Допускается частичное пересечение тех же description, но разница все же должна быть. Вот готовый пример:

https://metallocherepica.moscow/products/materialy-dlya-zabora/metallicheskij-shtaketnik/evroshtaketnik-128-mm-ral-8017-shokoladno-korichnevyj/

https://metallocherepica.moscow/products/materialy-dlya-zabora/metallicheskij-shtaketnik/evroshtaketnik-128-mm-ral-6005-zelyonyj-moh/ 

3 года назад
vistegra
Андрей 
40 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
seo-specialist
Иван 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$130
8 дней
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