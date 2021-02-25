Семантика + написать title, desc, KW, alt

1. Создать семантику с учетом wordstat (хотя она может так и создается с помощью wordstat)

2. Требуется написать для сайта (страницы+карточки товаров) title,description, KW, alt.

Сайт - http://zavod-profil.ru/

Обращаю внимание, есть похожие карточки, например:

http://zavod-profil.ru/catalog/shtaketnik/shtaketnik-metallicheskiy-odnostoronniy-ral-8017-130/

http://zavod-profil.ru/catalog/shtaketnik/shtaketnik-metallicheskiy-odnostoronniy-ral-6005-130/

Продукция отличается только цветом RAL, но метатеги при этом должны отличаться не только заменой кода цвета RAL.

Допускается частичное пересечение тех же description, но разница все же должна быть. Вот готовый пример:

https://metallocherepica.moscow/products/materialy-dlya-zabora/metallicheskij-shtaketnik/evroshtaketnik-128-mm-ral-8017-shokoladno-korichnevyj/

https://metallocherepica.moscow/products/materialy-dlya-zabora/metallicheskij-shtaketnik/evroshtaketnik-128-mm-ral-6005-zelyonyj-moh/