Нужен программист для настройки яндекс.вебмастера

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок374 просмотра
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Необходимо настроить яндекс.вебмастер и устранить ошибки, вывести сайт на первую строчку по запросу "рек-таймс".

Сейчас переделываем сайт, через неделю будет полностью готов, после этого хотим заняться настройкой.

https://www.rek-times.ru/

3 года назад
schumilina
Елизавета 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад