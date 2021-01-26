SEO-продвижение сайта (разработка ПО)

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок342 просмотра
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Добрый день!

Необходимо долгосрочное сотрудничество по продвижению сайта по тематике "разработка программного обеспечения". Регион: пока что Украина, Казахстан, СНГ.

Сайт старый. Ссылки на него ранее не покупались. Мы планируем вести блог (на 3х языках), соответственно нужно будет вместе определять тематику, ключевые слова и так далее.

Спасибо, буду ожидать ваших заявок.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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