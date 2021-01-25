Продвижение идеи

Нужно создать МНОГО комментариев определенной направленности на медицинскую тему на различных площадках.

Заказчик дает только вектор и подробное техзадание, что и как желательно писать с какими анкорами. Далеко не все сообщения должны подкрепляться ссылкой. По большей части это участие в форумах, соцсети, комментирование, отзовики и т.д. общение между собой в заданном векторе (один задает вопрос, второй отвечает, третий-пятый добавляют что тоже что-то слышал на эту тему, шестой дает ссылку) и т.д.

Заказчик подбирает список площадок и принимает предложения исполнителя (для развития и продолжения работы).

Проект долгосрочный и периодически повторяющийся.

У исполнителя должно быть много аккаунтов в на различных ресурсов в соцсетях, что бы общение было достоверным.

Сообщение небольшие, от 100 до 500 символов.