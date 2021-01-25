Продвижение идеи

Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта сайт по городам почти не ранжируется и плохо ранжируется по СПБ именно в поиске яндекс по гугл всё в порядке ресурс corretto .ru Надо найти ошибку, сделка выполнена, если после исправления позиции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать МНОГО комментариев определенной направленности на медицинскую тему на различных площадках.
Заказчик дает только вектор и подробное техзадание, что и как желательно писать с какими анкорами. Далеко не все сообщения должны подкрепляться ссылкой. По большей части это участие в форумах, соцсети, комментирование, отзовики и т.д. общение между собой в заданном векторе (один задает вопрос, второй отвечает, третий-пятый добавляют что тоже что-то слышал на эту тему, шестой дает ссылку) и т.д.
Заказчик подбирает список площадок и принимает предложения исполнителя (для развития и продолжения работы).
Проект долгосрочный и периодически повторяющийся.
У исполнителя должно быть много аккаунтов в на различных ресурсов в соцсетях, что бы общение было достоверным.
Сообщение небольшие, от 100 до 500 символов.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт https://elhim-iskra.com_ru/ (нижнее подчеркивание поменяйте на точку) У него каталог состоит из трех разделов. Нужно: 1. Составить максимально большое семантическое ядро, исходя из этого каталога. 2. Создать новую структуру на основе семантического ядра. Мне нужна схема новой ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть 6 страниц разных доменов, необходимо вывести в топ 5 гугла их все по двум ключевым словам. Детали исполнителюПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Продвижение проекта зарубежные источникиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад
- $26
Сео оптимизация Надо вывести сайт в топ по трем запросом Дизайн отель Москва топ 10 Самый необычный отель в Москве топ 5 Бутик отель топ 10[url=https://skazka.asia]https://skazka.asia[/url]Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Интересует продвижение сайта Tonirovkaauto.comПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Мы, молодая компания ищем SEO - специалиста для продвижения сайта, который всегда будет на связи и ответственно подходит к работе) Оставляйте свои заявки и стоимость)Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно провести полную оптимизацию сайта. Далее можно будет говорить о внешних работах. Обращаю внимание на рейтинг исполнителя и отзывы о его работе.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт3 года назад