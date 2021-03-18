Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта в яндекс поиске

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок405 просмотров
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Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта

сайт по городам почти не ранжируется и плохо ранжируется по СПБ именно в поиске яндекс

по гугл всё в порядке

ресурс corretto .ru

Надо найти ошибку, сделка выполнена, если после исправления позиции улучшатся

3 года назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
paleak
Ян 
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$270
20 дней
Аудит сделан в срок, после аудита Ян связался и ответил на все вопросы. Рекомендую!
Отличный заказчик. Советую.