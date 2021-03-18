Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта в яндекс поиске

Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта

сайт по городам почти не ранжируется и плохо ранжируется по СПБ именно в поиске яндекс

по гугл всё в порядке

ресурс corretto .ru

Надо найти ошибку, сделка выполнена, если после исправления позиции улучшатся