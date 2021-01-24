Внешние ссылки и анализ сайта

Необходимо проиндексировать сайт www.rental-fit.kiev.ua (сделанный в конструкторе Site.pro) в поисквой системе ГУГЛ и поднять его в ТОП 10 по запросу "Аренда тренажеров в Киеве". За какую стоимость вы готовы взяться за проект?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует SEO-оптимизация сайта https://vocalkiev.com:
1) SEO аудит
2) внешние ссылки
Сайт Киевской Школы Вокала. На данный момент сайт в топе по многим запросам но начал проседать.
Интересует в первую очередь внешнее SEO. Пожалуйста, в заявке укажите примеры работ и примерные расценки на ссылки и написание статей.
Желаемый бюджет: до 10 000 ₽
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