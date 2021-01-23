Подтянуть сайт по SEO в регионе. НЧ

Работа только с одним регионом Р.Ф. Общая тема приобретение легкового автомобиля.Направления: Поиск подработки, поиск работы, поиск работы водителем, работа в такси, работа в доставке, работа курьером,автокредит. Более детальную информацию вышлю после того как:1.Укажите срок.2.Укажите размер вознаграждения.3.Укажите критерии ...
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Мелнкий сайт.
Слабоконкурентные запросы. Около 50 шт.
Маленький регион.
Тематика стройка.
Многие запросы в топ10-30, нужно поднять выше.
Вытянутся внутренней оптимизацией.
У меня времени на это нет.
Урл, список ключей и регион в личку.
Оплата - разовая.
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