Подготовка сайта интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо внешнее и внутреннее SEO продвижение сайта. Ключевые слова во вложении. Ссылка на сайт в названии документа. Ожидаем Ваших предложений по стоимости и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проверка-доработка мобильной версии(адаптации) интернет-магазина.
Дать рекомендации.
Проверить функционал сайта, дать рекомендации, основанные на нынешних трендах.(где что у нас слабо, не так, криво косо и тп)если это есть.
СЕО АУДИТ НЕ НУЖЕН!
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