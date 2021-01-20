Помочь с репутацией, убрать негативные отзывы

Интересует ручное размещение вечных анкерных ссылок, окруженных тематическим текстом на сайтах с подходящей тематикой, с хорошей индексацией-dofollow и nofollow с высоким икс.Интересуют только естественные и качественные ссылки на продвигаемый сайт, чтобы положительно сказывалось на его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима помощь в устранении негативной информации (отзывы) о компании "Х"
Цель идеальная: удалить отрицательные отзывы.
Цель в целом: сместить отрицательные отзывы на 2-3 страницу поисковиков, оставить положительные отзывы о компании.
От вас хотел бы получить план действий (мероприятий), бюджет, сроки, гарантии.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Ищем специалиста для SEO-продвижения нашего англоязычного сайта на западе: США, Канада, Европа. Сайт [url=https://finntrail.com/]https://finntrail.com/[/url] Тематика: спец экипировка для квадроциклистов, рыбаков и снегоходчиков. Основной товар - это вейдерсы. Отличное знание английского языка обязательна. Что можете предложить и какая будет ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
1. В разработке находится новостное моб. приложение и уже почти альфа 2. Основной перечень категорий вкратце: - Новости бизнеса - Новости Политики - Криптоновости - Дайджест и аналитика - ... 3. Также будет ПОГОДА 4. Также будут котировки валют + криптовалют + калькулятор ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужны ссылки на сайт. Регион Украина. Размещение текста+анкор.Обязательно : сайты должны быть незаспамленные, с хорошим ТИЦ и не под АГС .Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня! Я ищу SEO-специалиста, знакомого с работой на платформе Telderi. Необходимо анализировать сайты, предлагать план их оптимизации, и оптимизировать их, чтобы увеличить доходность. Важно иметь опыт работы с этой платформой и инфопроектами.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Есть семантическое ядро (1000) запросов. Нужно написать парсер поисковой выдачи Яндекса и гугла, вытащить по этим запросам топ 10 ссылок на каждый запрос, поставить ссылкам балл (частотность*CTR позиции, который я пришлю в личку), а потом ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется интернет магазин, который продвигается в регионе. На данный момент в штате у компании есть свой сеошник, я как маркетолог слежу за его работой. Проделано очень много работ от первоначальных, заканчивая крупными сео работами, но в данный ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен Сео специалист в штат к нам. Поднять сайт наподобие Bank.ru и вывести в топ по всем позициямОплата два варианта либо 50 % от того что приносит проект, либо 500$Все расходы с насЕсли Вас устраивают ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Нужно провести работы по оптимизации сайта. В первую очередь нужно провести работы по 17 страницам сайта. Собрать семантическое ядро, прописать метатеги и статьи (хочу начать с 2 разделов сайта) Список страниц для наполнения в первую очередь ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт3 года назад