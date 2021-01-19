Оптимизировать сайт и повысить его доходность

Доброго дня! Я ищу SEO-специалиста, знакомого с работой на платформе Telderi. Необходимо анализировать сайты, предлагать план их оптимизации, и оптимизировать их, чтобы увеличить доходность.

Важно иметь опыт работы с этой платформой и инфопроектами.