Ручное размещение dofollow и nofollow ссылок на тематических сайтах

Интересует ручное размещение вечных анкерных ссылок, окруженных тематическим текстом на сайтах с подходящей тематикой, с хорошей индексацией-dofollow и nofollow с высоким икс.Интересуют только естественные и качественные ссылки на продвигаемый сайт, чтобы положительно сказывалось на его продвижении в общем. Подобрать авторитетные сайты-доноры, понимая общую концепцию продвигаемого сайта. Каждая ссылка подразумевает собой dofollow-nofollow+написание уникального SEO-текста от 2000 збп, вставка 1 анкерной ссылки окруженных тематическим текстом, минимум с 2-я фотографиями. Продвигать нужно 9 посадочных страниц.1 этап: 18 вчз dofollow ссылок, 2 вчз ключа с каждой страницы. 2 этап: 18 нчз dofollow ссылок, 2 нчз ключа с каждой страницы. 3 этап: 18 вчз nofollow ссылок, 2 вчз ключа с каждой страницы. 4 этап: 18 нчз nofollow ссылок, 2 нчз ключа с каждой страницы. и так далее, разбавлять вчз dofollow + нзч nofollow на одинаковые ключевики и т.д.

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