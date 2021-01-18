Составить семантическое ядро сайта

Я предоставлю аккаунты по Яндексу и Гугл (почты) и нужно зайти в эти Аккаунты. Очеловечить их. Загрузить аватарку (лучше более простую (не модель)) и писать о местах города Иркутска (На Яндекс Картах и Гугл Картах): ...