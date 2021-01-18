Составить семантическое ядро сайта

На проект нужны линкбилдеры(крауд-маркетинг), желательно с опытом работы. Требования к постингу разные, есть сложные и легкие направления. Язык Английский. Оплата в зависимости от выработки, качества и привязана к $.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Внимательно прочитайте и в отклике напишите, что можете выполнить, что нет, так же напишите сроки и цену.
1. Сбор и чистка ключевых слов СЯ
2. Погружение в тематику, анализ ниши и конкурентов
3. Формирование начальных маркерных запросов
4. Парсинг платных, бесплатных, закрытых источников
5. Сбор поисковой выдачи и параметров
6. Чистка запросов от мусора
7. Формирование списка стоп-слов
8. Утверждение / согласование запросов
9. Группировка ключевых слов СЯ
10. Автоматическая кластеризация запросов по ТОПам
11. Ручная доработка кластеризации
12. Проверка кластеризации
13. Формирование excel файла ядра и отчетов
14. Составление ТЗ копирайтеру
15. Прогнозная аналитика, приоритизация внедрения
16. Консультация по работе и внедрению ядра на сайт
Лендинг по созданию логотипов и фирменного стиля[/table]
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