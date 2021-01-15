Написание Отзывов о все возможных объектах города

Я предоставлю аккаунты по Яндексу и Гугл (почты) и нужно зайти в эти Аккаунты. Очеловечить их. Загрузить аватарку (лучше более простую (не модель)) и писать о местах города Иркутска (На Яндекс Картах и Гугл Картах): магазинах, моллах, АЗС и все подряд, именно нужно кол-во! и Чтобы аккаунт был максимально заполнен!

Например им нужно оставить порядка 30-50 Отзывов (+Оценок (не забыть об этом))!