SEO внутрешняя оптимизация сайта.

[b]ВСЕ СОБРАНО, НИЧЕГО СОБИРАТЬ НЕ НУЖНО![/b] Ключи собраны и разгруппированы в автоматическом режиме программой https://keyassort.com (бесплатная). [b]Задание: требуется проверить группировку, догруппировать[/b] по смыслу слишком мелкие группы. Если нужно, проверить пересечение групп по выдаче, например по сервису https://arsenkin.ru/tools/check-top/ Пишите [u]ЦЕНУ ...
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Есть сайт giftplace.com.ua нужно провести аудит сайта, дать рекомендации по оптимизации, исправить ошибки. Если сработаемся, будем дальше сотрудничать. Вторая часть оплаты за месяц.
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