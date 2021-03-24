SEO внутрешняя оптимизация сайта.

$200
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки197 просмотров
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Есть сайт giftplace.com.ua нужно провести аудит сайта, дать рекомендации по оптимизации, исправить ошибки.  Если сработаемся, будем дальше сотрудничать. Вторая часть оплаты за месяц. 

3 года назад
mrvintage1592
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
necessary-people
Денис 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-2)
3 года назад
$200
20 дней
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