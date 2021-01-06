SEO аудит сайта, предложение по оптимизации, SEO продвижение

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка447 просмотров
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Сайт на Tilda.

Необходимо: SEO аудит, оценка объёма и стоимости работ, прогноз результатов, реализация SEO продвижения.

Требуется провести аудит сайта на соответствия требованиям SEO оптимизации:

html (title, h, a, img alt, schema.org, open graph)

sitemap

robots.txt

дубли страниц

уникальность текста

Дать рекомендации по юзабилити и изменениям на сайте.

Оценить объём работ по внутренней и внешней оптимизации.

Составить семантическое ядро.

Выделить перспективные для продвижения группы ключевых фраз.

Сделать предложение по наполнению сайта.

Предоставить прогноз трафика и позиций по ключевым словам.

Использовать Яндекс Вебмастер и Google Search Console.

Обязательные требованияSEO аудит, оценка объёма и стоимости работ, прогноз результатов, реализация SEO продвижения.

3 года назад
Gregbel
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад