Нужен сео-специалист для сео-продвижения сайта (корпоративный сайт, тема: памятники) в Google и Яндекс Просьба расписать как и что вы делаете, какие отчеты мы получим.
SEO аудит сайта, предложение по оптимизации, SEO продвижение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Tilda.
Необходимо: SEO аудит, оценка объёма и стоимости работ, прогноз результатов, реализация SEO продвижения.
Требуется провести аудит сайта на соответствия требованиям SEO оптимизации:
html (title, h, a, img alt, schema.org, open graph)
sitemap
robots.txt
дубли страниц
уникальность текста
Дать рекомендации по юзабилити и изменениям на сайте.
Оценить объём работ по внутренней и внешней оптимизации.
Составить семантическое ядро.
Выделить перспективные для продвижения группы ключевых фраз.
Сделать предложение по наполнению сайта.
Предоставить прогноз трафика и позиций по ключевым словам.
Использовать Яндекс Вебмастер и Google Search Console.
Обязательные требованияSEO аудит, оценка объёма и стоимости работ, прогноз результатов, реализация SEO продвижения.
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