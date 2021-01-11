Junior SEO

Требуемый опыт работы: без опыта

Полная занятость, удаленная работа

Мы предлагаем:

- Работу из дома (не менее 40 часов в неделю) по удобному Вам графику

- Достойную оплату по результатам собеседования (FIX + отличные бонусы за результат)

- Бесплатные профессиональные курсы и литература

Чем предстоит заниматься:

- формировать базы площадок для размещения;

- собирать контактные данные с сайтов (e-mail, обратная связь, соц. сети);

- производить рассылку писем и вести переписку о размещении;

- ставить ТЗ копирайтерам;

- вести ежедневную отчётность.

Требования:

- Грамотный русский язык;

- Опыт работы с Google Docs, Excel;

- Способность быстро обучаться;

- Базовый уровень владения и/или понимание технологий: html, css

- Понимание терминов — ИКС, редирект, анкор, nofollow, noindex;

- Аккуратность, перфекционизм, трудолюбие.

Большим преимуществом будет:

- Опыт закупки и размещения ссылок

- Опыт работы с сервисами: Checktrust, Ahrefs, Similarweb, Semrush, Majestic

- Наличие собственных баз (сайты, контакты вебмастеров)

- Наличие иного опыта в SEO

При отклике прошу максимально подробно ответить на вопросы!

Какое у вас образование? Какая была оценка в средне- образовательном учреждении по русскому языку?

Какое количество времени вы готовы уделить на работу? Есть ли у вас параллельная занятость (учеба, работа)?

Был ли у вас опыт в SEOили линкбилдинге? Опишите подробно чем вы занимались?

Был ли у вас опыт с размещением контента на ресурсы? Есть ли знание HTML,CSS?