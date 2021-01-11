Junior SEO

Нужно сделать продвижение и привлечь трафик в интернет магазин игрушек. Нам нужен квалифицированный сотрудник с опытом работы от 3 лет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуемый опыт работы: без опыта
Полная занятость, удаленная работа
Мы предлагаем:
- Работу из дома (не менее 40 часов в неделю) по удобному Вам графику
- Достойную оплату по результатам собеседования (FIX + отличные бонусы за результат)
- Бесплатные профессиональные курсы и литература
Чем предстоит заниматься:
- формировать базы площадок для размещения;
- собирать контактные данные с сайтов (e-mail, обратная связь, соц. сети);
- производить рассылку писем и вести переписку о размещении;
- ставить ТЗ копирайтерам;
- вести ежедневную отчётность.
Требования:
- Грамотный русский язык;
- Опыт работы с Google Docs, Excel;
- Способность быстро обучаться;
- Базовый уровень владения и/или понимание технологий: html, css
- Понимание терминов — ИКС, редирект, анкор, nofollow, noindex;
- Аккуратность, перфекционизм, трудолюбие.
Большим преимуществом будет:
- Опыт закупки и размещения ссылок
- Опыт работы с сервисами: Checktrust, Ahrefs, Similarweb, Semrush, Majestic
- Наличие собственных баз (сайты, контакты вебмастеров)
- Наличие иного опыта в SEO
При отклике прошу максимально подробно ответить на вопросы!
Какое у вас образование? Какая была оценка в средне- образовательном учреждении по русскому языку?
Какое количество времени вы готовы уделить на работу? Есть ли у вас параллельная занятость (учеба, работа)?
Был ли у вас опыт в SEOили линкбилдинге? Опишите подробно чем вы занимались?
Был ли у вас опыт с размещением контента на ресурсы? Есть ли знание HTML,CSS?
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