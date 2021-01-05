SEO подготовка сайта к продвижению в Яндекс и Google

Всем привет! Необходимо доработать сайт на базе Wordpress (gk-orlan.ru). Сайт в настоящее время наполняется и будет наполнятся в ближайшие пару недель, оформление идет по образу и подобию аналогичных сайтов, оформление происходит в Elementor Pro. Страница имеет определенный срок жизни в интернете, организация зарегистрирована в Яндекс Справочнике, Метрике, Вебизоре.

ЗАДАЧА: задача подготовить сайт к нормальной индексации поисковиков, настроить и прописать нормальные заголовки страниц, проверить тексты страниц, их наполнение и корректность и прочее.

ПРИЕМКА РАБОТЫ: приемка работы будет проходить простым образом через несколько программ и онлайн сервисов оценивающих качество сайта и их индексацию по отношению к поисковикам.

P.S. Дорогие друзья, все мы работаем и пытаемся зарабатывать посему прошу Вас, делать Ваши предложения с конкретизированным предложение цены, качества, сроков выполнения работ. Попытки запудрить голову умными словами и прочей пустой информацией буду сразу пресечены, а человек отправлен в дальнейшее путешествие по просторам интернета. Всем удачи в наше нелегкое время)))