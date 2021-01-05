Cемантическое ядро - Программное обеспечение

Что требуется сделать: на основе сайтов конкурентов - написать вводные слова для сбора семантического ядра.
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Нужно собрать семантическое ядро на тему ПО
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