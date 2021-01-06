Написать title и description для страниц 80 страниц

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок319 просмотров
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Добрый день, есть интернет магазин нужно написать для него мета теги: тайтл дескрипшн.

Информационные страницы и категории, в сумме около 80страниц, тематика онлайн аптека.

3 года назад
vk996
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад