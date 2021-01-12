Догруппировать ключи по смыслу в программе KEYASSORT

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки264 просмотра
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Ключи собраны и разгруппированы в автоматическом режиме программой https://keyassort.com (бесплатная).

Задание: требуется проверить группировку, догруппировать по смыслу слишком мелкие группы. Если нужно,  проверить пересечение групп по выдаче, например по сервису https://arsenkin.ru/tools/check-top/

Пишите ЦЕНУ за 1000 ключей в заявке

3 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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