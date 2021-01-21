Подготовить для сайта Title, META Description

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Добрый вечер!

Необходимо проанализировать конкурентов и подготовить для брендового интернет магазина (ссылку отправлю в личку) шаблоны:  Title и META Description

- для главной страницы

- для карточек товара

- для категорий

Обязательно опыт подобных работ.

3 года назад
matog
Давид 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
42 отзыва
Выбранный исполнитель
Infear
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$80
11 дней
Виталий, отлично и в срок выполнил задание. Рекомендую!
Отличный заказчик, тз четкое, прием работы и оплата мгновенная. Рекомендую к сотрудничеству.