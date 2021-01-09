Анализ ссылок

$25
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки277 просмотров
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Определить кол-во сообщений с пессимизацией со страницы Яндекс Дзен , примерно в количестве 1000, и выделить ссылки но индекс и но фолоу. Проверить текст и ссылки в яндексе на фильтры.

3 года назад
guest_16103716302369
3 года в сервисе
Был
3 года назад