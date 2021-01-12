CPC/CPM веб-трафик.

Подбор ключевых слов под сайт http://keto-light-ita.beauty-shopping.net/?alstream=SEc&alterm=22024&alsource=pre_land вынести ключевые слова в excel таблицу и отсортировать по частоте запросов от самого большого количества запросов к малому. на выходе получаем таблицу где в первом столбце количество запросов, а во втором ...
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