Подобрать ключевые слова на сайт 100-150 слов

Подбор ключевых слов под сайт http://keto-light-ita.beauty-shopping.net/?alstream=SEc&alterm=22024&alsource=pre_land

вынести ключевые слова в excel таблицу и отсортировать по частоте запросов от самого большого количества запросов к малому.

на выходе получаем таблицу где в первом столбце количество запросов, а во втором сам ключевик

Вынести минус слова если такие есть. Избегать полностью ключевых слов (стоп слов) которые могут привести к бану рекламной кампании и самого аккаунта в целом.

количество ключевиков без ограничений.

Запрещено Таблеки и прочая фармацевтика