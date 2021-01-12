Подобрать ключевые слова на сайт 100-150 слов

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок552 просмотра
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Подбор ключевых слов под сайт http://keto-light-ita.beauty-shopping.net/?alstream=SEc&alterm=22024&alsource=pre_land

вынести ключевые слова в excel таблицу и отсортировать по частоте запросов от самого большого количества запросов к малому.

на выходе получаем таблицу где в первом столбце количество запросов, а во втором сам ключевик

Вынести минус слова если такие есть. Избегать полностью ключевых слов (стоп слов) которые могут привести к бану рекламной кампании и самого аккаунта в целом. 

количество ключевиков без ограничений.

Запрещено Таблеки и прочая фармацевтика 

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад