Нужны мета теги с подбором ключей

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок299 просмотров
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Ищу сео оптимизатора с внушительным опытом игры в League of Legends. Нужны мета теги с подбором ключей и сео оптимизация текущих текстов главной страницы сайта.

3 года назад
jokerrs
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад