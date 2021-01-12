Аудит сайта

Провести работы по seo оптимизации сайта, чтобы улучшить его позиции в Yandex и Google
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сео-аудит несколько страничного сайта-визитки медицинской тематики. Ссылку на сайт предоставлю заинтересованным кандидатам. Прошу присылать примеры ваших аудитов для понимания квалификации.
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