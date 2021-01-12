Нужно ли оптимизировать сайт под Google?

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок346 просмотров
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Добрый день. В течение года не менялась доля трафика с Google, около 20%. Продвигаюсь контентом, но тем не менее хотелось бы больше - сайту более 5 лет. На одном форуме сделали аудит сайта, согласно которому:

- страдает скорость загрузки сайта

- слабая отрисовка изображений

- дубли тайтла - h1 заголовка

- внешние сквозные ссылки

- не сжатые картинки

- нет сжатия исходного кода

- тяжелый, без предлоад загрузки, шрифт

Как рекомендации также указывалось: "Проработаете прорисовку мобов, переработайте работу шрифта, либо подключите через гугл шрифты, либо сделайте предварительную загрузку (это сделает загрузку сайта на 1.9 секунды на мобах быстрее, и на 0.6 сек на пк)".

Переговорил с человеком, который не первый год ведет сайт - он сказал, что все возможные оптимизации уже сделаны - т.е. возникла необходимость в третьем мнении. Сайт investprofit.info. Т.е. вопросы такие: что из перечисленного можно сделать на сайте, за какую сумму и действительно ли можно ожидать после правок заметного улучшения отношения Гугла? Заметного - это рост трафика с этой ПС хотя бы до 25-30% вместо текущих 20%.

3 года назад
shvalbe
44 годаГермания
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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