Заказать отрисовку изображения

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  • Срочная отрисовка изображения в векторе

    $5

    Уважаемые фрилансеры, необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai. Изображения к сожалению в исходнике нет. [url=https://applications.kz/]https://applications.kz/[/url] - cамый первый баннер. (там где телефон) Сделать нужно срочно)

    Отрисовка изображения
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн презентации для проекта компании

    Необходимо провести дизайн презентации с отрисовкой изображений, схем, фотографий оборудования, диаграмм и графиков в ней в едином стиле. Презентацию оформить в экологической тематике (Green-стиль). Общее количество слайдов 21. На слайдах изображения – 50%, текст - 50% Текст ...

    Отрисовка изображения
    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Изображения для сайта

    [url=https://cutt.ly/VvlZUMs] [/url]Нужно 10 изображений 1. Блок с описанием преимуществ ( Блок 1 ) 5 изображений. Суть каждого описана на макете в приложении. 2. Блок с услугами ( Блок 2 и Блок 3) Тематические изображения для услуг. Суть изображений также ...

    Отрисовка изображения
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно ли оптимизировать сайт под Google?

    Добрый день. В течение года не менялась доля трафика с Google, около 20%. Продвигаюсь контентом, но тем не менее хотелось бы больше - сайту более 5 лет. На одном форуме сделали аудит сайта, согласно которому: - ...

    Аудит сайтаОтрисовка изображения
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка изображения в векторный формат

    Есть постоянные задачи по отрисовке в вектор разных изображения для дальнейшей печати их на одежде Должность штатного дизайнера сократили и теперь хотим найти человека для удаленной работы Отзовитесь кто готов сотрудничать на постоянной основе. Очень нужен 1 ...

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать животное в абстрактном стиле

    Добрый день, ищу исполнителя для отрисовки изображения в абстрактном стиле.  Стилистика, которая нужна - oriental ornaments, zentagl (в меньшей части), абстракт. К сожалению, не могу приложить реф в описание, платформа банит задачу со ссылками на картинки. Работа подойдет ...

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка изображение по картинке

    Нужно с нуля нарисовать картинку по картинке маленького размера, размером 2 метра на 2,5 метра. Картинка не сложная (кубики и фигурки). Пишите ваши сроки и цена (хотя бы ориентировочно)

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн баннера для широкоформатной печати

    $3

    Привет)) Нужно сделать баннер с цитатой " В здоровом теле – здоровый дух", либо "Спорт  – это жизнь". Размеры: длина - 200 см х ширина - 125. Можно использовать любые картинки из интернета и прочее, ...

    Отрисовка изображения
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно сделать сайт автоматической отрисовки изображений.

    $500

    Сделать панель, по образцу уже существующей. Панель автоматически создает изображения с данными по выбранным параметрам. Нужный функционал: • Автоматически генерируются данные. • Выполняется подмена exif, есть возможность ввода своих значений. • Несколько режимов ...

    Отрисовка изображения
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовка изображения в векторе SVG (Inkscape)

    Здравствуйте! Необходимо отрисовать исходное png изображение в вектор (SVG) Inkscape Делается для web, поэтому размер должен быть как можно минимальным. Схожесть с исходником 1 в 1. Указывайте пожалуйста цену и сроки. Само изображение во вложении.

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовка изображения в векторе (Inkskape)

    Здравствуйте! Необходимо отрисовать в векторе два изображения. Знаю есть уже готовые варианты подобных иконок, но задача задействовать именно эти. Файлы должны открываться в программе Inkskape. Схожесть с исходником 1 в 1. Оригиналы изображений во вложении. Напишите пожалуйста цену и сроки.

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовка изображений и анимация

    Необходимо придумать и нарисовать изображения для курсов программирования, психологии и тд. Тематика детская. Всю необходимую информацию предоставим. Изображений понадобится много, поэтому интересует максимально низкая цена.  Так же есть несколько изображений в стиле flat, которые нужно анимировать ...

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовка изображения

    Нужно реализовать в рамках одного изображения 6 сцен (детская площадка + ребенок, женщина + тренажеры и тд) Стиль должен быть таким же, как на этом сайте: http://kauer.ru/detskie-igrovye-ploshhadki.html

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интересует отрисовка изображения.

    Здравствуйте! Нужно отрисовать это фото для дальнейшей фотопечати на стекле, на шкаф-купе, две створки.  Изображение должно быть цветным.  Размеры стекла будут такие:  2265 х 904 - 2 шт.  То есть общие габариты:  - высота - 2265  - ширина - 1808  Относительно ...

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовка изображений продукции на основе фото и векторных изображений

    Есть потребность в создании изображений продукции: домофонов, вызывных панелей, сенсорных выключателей. Часть продукции отфотографирована, часть есть только на рисунках в векторе. На основе фото и рисунков нужно сделать реалистичные (похожие на фото) изображения, размера 1000х500 для витрины ...

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отрисовка изображений в векторе по образцу (гильош и тпд)

    Необходимо создание качественных изображений старинных сертификатов, грамот, купюр (вышедших из обращения) с элементами гильош, защитными фонами, портретами (допускаются незначительные отклонения от образца) и т.д. Нужны качественные изображения по определенным картинкам-образцам (очень низкого качества). Регулярные заказы.

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Графический дизайн отрисовка изображений

    Предлагаем сотрудничество графическим дизайнерам. Мы интернет магазин фотообоев. Ищем интересные идеи и картинки для широкоформатной печати. Если в ваших работах есть захватывающие изображения в качестве способном напечататься в размере 250 см и выше, мы готовы выкупить ...

    Отрисовка изображения
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад