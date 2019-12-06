Отрисовка изображения

Нужно отрисовать с фото. в дальнейшем планируется для использования в нанесении тату
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- Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки34 заявкиЗакрытгод назад
- $5
Уважаемые фрилансеры, необходимо разобрать изображение по слоям и предоставить в формате ai. Изображения к сожалению в исходнике нет. [url=https://applications.kz/]https://applications.kz/[/url] - cамый первый баннер. (там где телефон) Сделать нужно срочно)Отрисовка изображенияИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо провести дизайн презентации с отрисовкой изображений, схем, фотографий оборудования, диаграмм и графиков в ней в едином стиле. Презентацию оформить в экологической тематике (Green-стиль). Общее количество слайдов 21. На слайдах изображения – 50%, текст - 50% Текст ...Отрисовка изображенияПрезентации1 исполнительЗакрыт3 года назад
[url=https://cutt.ly/VvlZUMs] [/url]Нужно 10 изображений 1. Блок с описанием преимуществ ( Блок 1 ) 5 изображений. Суть каждого описана на макете в приложении. 2. Блок с услугами ( Блок 2 и Блок 3) Тематические изображения для услуг. Суть изображений также ...Отрисовка изображенияБаннеры16 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. В течение года не менялась доля трафика с Google, около 20%. Продвигаюсь контентом, но тем не менее хотелось бы больше - сайту более 5 лет. На одном форуме сделали аудит сайта, согласно которому: - ...Аудит сайтаОтрисовка изображенияПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Есть постоянные задачи по отрисовке в вектор разных изображения для дальнейшей печати их на одежде Должность штатного дизайнера сократили и теперь хотим найти человека для удаленной работы Отзовитесь кто готов сотрудничать на постоянной основе. Очень нужен 1 ...Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, ищу исполнителя для отрисовки изображения в абстрактном стиле. Стилистика, которая нужна - oriental ornaments, zentagl (в меньшей части), абстракт. К сожалению, не могу приложить реф в описание, платформа банит задачу со ссылками на картинки. Работа подойдет ...Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно с нуля нарисовать картинку по картинке маленького размера, размером 2 метра на 2,5 метра. Картинка не сложная (кубики и фигурки). Пишите ваши сроки и цена (хотя бы ориентировочно)Отрисовка изображенияЗавершен4 года назад
- $3
Привет)) Нужно сделать баннер с цитатой " В здоровом теле – здоровый дух", либо "Спорт – это жизнь". Размеры: длина - 200 см х ширина - 125. Можно использовать любые картинки из интернета и прочее, ...Отрисовка изображенияНаружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Отрисовка изображений из растра в вектор по существующим образцам.Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $500
Сделать панель, по образцу уже существующей. Панель автоматически создает изображения с данными по выбранным параметрам. Нужный функционал: • Автоматически генерируются данные. • Выполняется подмена exif, есть возможность ввода своих значений. • Несколько режимов ...Отрисовка изображенияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо отрисовать исходное png изображение в вектор (SVG) Inkscape Делается для web, поэтому размер должен быть как можно минимальным. Схожесть с исходником 1 в 1. Указывайте пожалуйста цену и сроки. Само изображение во вложении.Отрисовка изображенияЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо отрисовать в векторе два изображения. Знаю есть уже готовые варианты подобных иконок, но задача задействовать именно эти. Файлы должны открываться в программе Inkskape. Схожесть с исходником 1 в 1. Оригиналы изображений во вложении. Напишите пожалуйста цену и сроки.Отрисовка изображенияЗавершен5 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать изображения для курсов программирования, психологии и тд. Тематика детская. Всю необходимую информацию предоставим. Изображений понадобится много, поэтому интересует максимально низкая цена. Так же есть несколько изображений в стиле flat, которые нужно анимировать ...Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно реализовать в рамках одного изображения 6 сцен (детская площадка + ребенок, женщина + тренажеры и тд) Стиль должен быть таким же, как на этом сайте: http://kauer.ru/detskie-igrovye-ploshhadki.htmlОтрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно отрисовать это фото для дальнейшей фотопечати на стекле, на шкаф-купе, две створки. Изображение должно быть цветным. Размеры стекла будут такие: 2265 х 904 - 2 шт. То есть общие габариты: - высота - 2265 - ширина - 1808 Относительно ...Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Добрый день. Нужно отрисовать простое изображение в кривых (илюстратор) Итоговое изображение должно бить на прозрачном фоне, все линии белого цвета.Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть потребность в создании изображений продукции: домофонов, вызывных панелей, сенсорных выключателей. Часть продукции отфотографирована, часть есть только на рисунках в векторе. На основе фото и рисунков нужно сделать реалистичные (похожие на фото) изображения, размера 1000х500 для витрины ...Отрисовка изображенияЗавершен6 лет назад
Необходимо создание качественных изображений старинных сертификатов, грамот, купюр (вышедших из обращения) с элементами гильош, защитными фонами, портретами (допускаются незначительные отклонения от образца) и т.д. Нужны качественные изображения по определенным картинкам-образцам (очень низкого качества). Регулярные заказы.Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Предлагаем сотрудничество графическим дизайнерам. Мы интернет магазин фотообоев. Ищем интересные идеи и картинки для широкоформатной печати. Если в ваших работах есть захватывающие изображения в качестве способном напечататься в размере 250 см и выше, мы готовы выкупить ...Отрисовка изображенияИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад