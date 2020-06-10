В виде картинок нужно изобразить следующие правила: 1) соблюдайте чистоту; 2) уважайте других; 3) есть жалоба или предложение?(отзыв) 89147169228; Под картинкой оставить описание. Так же указать интаграмм @sektorclub_vl в виде ...
Нарисовать животное в абстрактном стиле
Добрый день, ищу исполнителя для отрисовки изображения в абстрактном стиле.
Стилистика, которая нужна - oriental ornaments, zentagl (в меньшей части), абстракт.
К сожалению, не могу приложить реф в описание, платформа банит задачу со ссылками на картинки.
Работа подойдет как в растре, так и в векторе.
Сроки - 2-3 дня.
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