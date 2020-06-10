Нарисовать животное в абстрактном стиле

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Закрыт23 заявки679 просмотров

Добрый день, ищу исполнителя для отрисовки изображения в абстрактном стиле. 

Стилистика, которая нужна - oriental ornaments, zentagl (в меньшей части), абстракт.

К сожалению, не могу приложить реф в описание, платформа банит задачу со ссылками на картинки.

Работа подойдет как в растре, так и в векторе. 

Сроки - 2-3 дня.

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