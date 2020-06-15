Картинка для поста instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок535 просмотров

Вводим рубрику в instagram , необходимо сделать картинку в стилистике инстаграма (черно-красный стиль).  

Обязательно наличие на картинке Логотипа и слова Updates.

Ниже слова/ на уровне Updates указываем version 1.0

Шрифт обычно используем Price down - необязательно 

5 лет назад
SektorCyberClub
Георгий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

petkina
Юлия 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Отличная работа
Было приятно работать с Вами!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
petkina
Юлия 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад