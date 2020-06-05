"Нарисовать девушку в стиле персонажа дота 2"

Здравствуйте, моя девушка очень любит играть в доту2, её любимый персонаж это LINA. Хотел бы подарить ей на день рождение , картину в виде LINA. Прошу вас нарисовать её, максимально похожей.

Берём за основу тело LiNA - а лицо, моей девушки))