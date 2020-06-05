Иллюстрация на сайт. Онлайн консультация офтальмолога

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок764 просмотра

Нужна иллюстрация на главную страницу сайта который проводит онлайн консультации врача офтальмолога.

В одном из подобных стилей хочется увидеть финальное изображение: https://clip2net.com/clip/m85650/341b7-clip-382kb.jpg

Пожалуйста в заявку приложите:

1. Схематичное изображение композиции

2. Пример стиля в котором вы рисуете.

5 лет назад
Neoncobra
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