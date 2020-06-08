Нарисовать(создать) 33 картинки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок593 просмотра

Нужно нарисовать или собрать 33 картинки для валют

Размер 770*330 пикселей

Фон x*y график с ростом. С верху значок валюты. С боку ее код.

Пример https://internet-finans.ru/wp-content/uploads/2020/06/dollar.jpg

WordPress
5 лет назад
RCarloss
Олег 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

loboianakis
Артем 
34 года
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2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Все ок.
Все отлично! Рекомендую!

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