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Закрыт8 заявок533 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу: Примерно 11 век, фьорд. Древний корабль.

Сколько стоит одна иллюстрация? стоимость за серию?

Спасибо

Пример работы

5 лет назад
guest_15911866157075
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