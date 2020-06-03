Графический дизайнер

Добрый день! Может кто-то поможет мне сделать красивую шапку на сайт https://handmade-milota.com/ . Хочется чтоб она была по теме и присутствовал стиль handmade. Может быть рисованную. Спасибо Не знаю как редактировать, пишу здесь. Спасибо всем! ...