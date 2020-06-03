Графический дизайнер

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Закрыт22 заявки576 просмотров

Есть написанная книга в стиле Аниме, нужен человек который способен нарисовать иллюстрации к ним, оплата договорная, бюджет 20 000 , жду вас

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