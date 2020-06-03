Нужно сделать 20 инфографик по заболеваниям по одному шаблону. Очень желателен опыт работы именно в мед. проектах. Предыдущий исполнитель делал в Фотошопе. Если сработаемся, сотрудничество будет постоянным. Одна инфографика - 400 рублей.
Графический дизайнер
Есть написанная книга в стиле Аниме, нужен человек который способен нарисовать иллюстрации к ним, оплата договорная, бюджет 20 000 , жду вас
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