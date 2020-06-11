Инфографика для медицинского проекта

Нужно сделать 20 инфографик по заболеваниям по одному шаблону. Очень желателен опыт работы именно в мед. проектах.

Предыдущий исполнитель делал в Фотошопе. Если сработаемся, сотрудничество будет постоянным.

Одна инфографика - 400 рублей.