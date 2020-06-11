Инфографика для медицинского проекта

$116
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок456 просмотров

Нужно сделать 20 инфографик по заболеваниям по одному шаблону. Очень желателен опыт работы именно в мед. проектах. 

Предыдущий исполнитель делал в Фотошопе. Если сработаемся, сотрудничество будет постоянным. 

Одна инфографика - 400 рублей. 

5 лет назад
mrjob
43 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

DARYADG
Дарья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$116
1 день
Escrow
Работой Дарьи довольна. Оперативно, четко, профессионально. Будем сотрудничать и дальше.
С Екатериной приятно работать, четкие постановки задач и своевременная оплата.

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