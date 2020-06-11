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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
4 года назад
Дарья сделала всё оочень красиво и с учла все мои супер занудные правки в духе "ПОДПРАВИМ НА 2 ПИКСЕЛЯ ЛЕВЕЕ". Среди многих портфолио, которые просмотрел перед выбором исполнителя - одно из самых лучших у нее. Желаю поскорее набрать портфолио и поднимать ценник за работу. Спасибо
Ответный отзыв
Приятный заказчик, интересная задача и оплата в срок — идеальное сотрудничество. Рекомендую и надеюсь еще поработаем!
$116
10 баллов
4 года назад
Работой Дарьи довольна. Оперативно, четко, профессионально. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
С Екатериной приятно работать, четкие постановки задач и своевременная оплата.