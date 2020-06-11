DARYADG

Дарья Голощапова DARYADG

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рисую всё, круто и доступно c:

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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
SektorCyberClub
Георгий 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Прайс + подложка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Avatara_marmika
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн флаера
Дарья сделала всё оочень красиво и с учла все мои супер занудные правки в духе "ПОДПРАВИМ НА 2 ПИКСЕЛЯ ЛЕВЕЕ". Среди многих портфолио, которые просмотрел перед выбором исполнителя - одно из самых лучших у нее. Желаю поскорее набрать портфолио и поднимать ценник за работу. Спасибо
Приятный заказчик, интересная задача и оплата в срок — идеальное сотрудничество. Рекомендую и надеюсь еще поработаем!
Ответный отзыв
mrjob
42 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$116
10 баллов
4 года назад
Инфографика для медицинского проекта
Работой Дарьи довольна. Оперативно, четко, профессионально. Будем сотрудничать и дальше.
С Екатериной приятно работать, четкие постановки задач и своевременная оплата.
Ответный отзыв