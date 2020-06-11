Дарья сделала всё оочень красиво и с учла все мои супер занудные правки в духе "ПОДПРАВИМ НА 2 ПИКСЕЛЯ ЛЕВЕЕ". Среди многих портфолио, которые просмотрел перед выбором исполнителя - одно из самых лучших у нее. Желаю поскорее набрать портфолио и поднимать ценник за работу. Спасибо