Прайс + подложка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок645 просмотров

Необходим прайс на 2ух листах А4 для компьютерного клуба.

Прайс время/прайс напитки.

Прайс со временем компьютерного клуба необходимо разместить следующие виды товаров с ценами (необходимо предусмотреть возможность корректировки цен)

Standart

⦁ “1 час” - 60 рублей

⦁ “Пакет Утро” - 150 рублей

⦁ “Пакет Геймер” - 500 рублей

⦁ “Пакет Ночь” - 300 рублей

VIP

⦁ “1 час” - 80 рублей

⦁ “Пакет Утро” - 250 рублей

⦁ “Пакет Геймер” - 700 рублей

⦁ “Пакет Ночь” - 700 рублей

Диван с ТВ

⦁ “1 час” - 100 рублей

⦁ “Пакет Ночь” - 600 рублей

В данный момент у нас имеется 4 формата клубов:

1 формат: Общий зал

2 формат: Общий зал + VIP зал

3 формат: Общий зал + Диван с ТВ

4 формат: Общий зал + VIP зал с разными ценами в зависимости от дней недели (пример: с Пн по Чт одни цены, с Пт по ВС другие цены)

Хотелось бы иметь на руках модальный прайс в котором убирая один из элементов не теряется общая концепция и не появлется “дырок”.

Реализовать 4ый формат возможно просто с двух сторон где в шапке будет указано пн-чт, пт-вс.

Исходя из дизайна и описания гостю должно быть понятно что товар

⦁ “1 час” используется в любое время

⦁ “Пакет утро” используется во временном промежутке с 08 до 12 часов дня и после сгорает

⦁ “Пакет Геймер” это 10 часов которые возможно использоваться в любое время дня, время сохраняется бессрочно

⦁ Пакет Ночь используется с 22 до 8 и после сгорает

Нам нравится задумка нашего прямого конкурента, но ассоциироваться с их дизайном нам бы не хотелось (пример их дизайна ниже).

Используя стиль из предыдущей работы на листе формата А4 необходимо разместить все вышеперечисленной вместе с нашим Логотипом используя фирменные элементы из шапки группы то есть конусы искры дым.

Прайс бар.

Используя стиль из предыдущих работ на листе формата А4 необходимо разместить  с  двух сторон 2 категории продуктов в виде списка из двух колонок: “товар” “цена” :

1. Еда (1 сторона)

1.1 Шоколадки

1.2 ВОзможность добавить подкатегорию самим

2. Напитки (2 сторона)

2.1. Шипучка

2.2. Энергетики

2.3. Кофе

2.4. Возможность добавить подкатегорию самим

Идея заключается в том что меню бара мы хотели бы связать с игровой тематикой и приравнять значение слово “еда” к “health point”, а напитки к “Mana point”.

Сторона с Едой должна быть выполнена в фирменном стиле в красных тонах  с графическими элементами и ассоциироваться с пополнением health point/

Сторона с Напитками должна быть выполнена в фирменном стиле в синих тонах  с графическими элементами и ассоциироваться с пополнением mana point

Также надо предусмотреть возможность менять ассортимент и цены самостоятельно

Подложка.

Универсальный дизайн подложки для создания информационных постов в вк, instagram и распечатки на листах формат А4

Необходимо сохранить стилистику. 

Шрифт PriceDown.

Insta - https://www.instagram.com/sektorclub_vl/

5 лет назад
SektorCyberClub
Георгий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DARYADG
Дарья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Подробное описание задачи и оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Лайло
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Дизайн продукции
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Алена
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
116 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн продукции
DARYADG
Дарья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сертификата

    $50

    Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты. Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Визитки

    Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)

    Дизайн продукции36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн листовок для компании по регистрации товарных знаков

    Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам. Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику. Предлагайте вашу цену и примеры ваших работВ отклике ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн флаера

    Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн для машинной вышивки

    Нужно сделать такой же дизайн для машинной вышивки в формате EMB, PES, HUS или подобные. В дальнейшем будем продолжать работать, нужно будет еще много отрисовывать дизайнов для интернет-магазина.

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад