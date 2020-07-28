Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты. Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который ...
Прайс + подложка
Необходим прайс на 2ух листах А4 для компьютерного клуба.
Прайс время/прайс напитки.
Прайс со временем компьютерного клуба необходимо разместить следующие виды товаров с ценами (необходимо предусмотреть возможность корректировки цен)
Standart
⦁ “1 час” - 60 рублей
⦁ “Пакет Утро” - 150 рублей
⦁ “Пакет Геймер” - 500 рублей
⦁ “Пакет Ночь” - 300 рублей
VIP
⦁ “1 час” - 80 рублей
⦁ “Пакет Утро” - 250 рублей
⦁ “Пакет Геймер” - 700 рублей
⦁ “Пакет Ночь” - 700 рублей
Диван с ТВ
⦁ “1 час” - 100 рублей
⦁ “Пакет Ночь” - 600 рублей
В данный момент у нас имеется 4 формата клубов:
1 формат: Общий зал
2 формат: Общий зал + VIP зал
3 формат: Общий зал + Диван с ТВ
4 формат: Общий зал + VIP зал с разными ценами в зависимости от дней недели (пример: с Пн по Чт одни цены, с Пт по ВС другие цены)
Хотелось бы иметь на руках модальный прайс в котором убирая один из элементов не теряется общая концепция и не появлется “дырок”.
Реализовать 4ый формат возможно просто с двух сторон где в шапке будет указано пн-чт, пт-вс.
Исходя из дизайна и описания гостю должно быть понятно что товар
⦁ “1 час” используется в любое время
⦁ “Пакет утро” используется во временном промежутке с 08 до 12 часов дня и после сгорает
⦁ “Пакет Геймер” это 10 часов которые возможно использоваться в любое время дня, время сохраняется бессрочно
⦁ Пакет Ночь используется с 22 до 8 и после сгорает
Нам нравится задумка нашего прямого конкурента, но ассоциироваться с их дизайном нам бы не хотелось (пример их дизайна ниже).
Используя стиль из предыдущей работы на листе формата А4 необходимо разместить все вышеперечисленной вместе с нашим Логотипом используя фирменные элементы из шапки группы то есть конусы искры дым.
Прайс бар.
Используя стиль из предыдущих работ на листе формата А4 необходимо разместить с двух сторон 2 категории продуктов в виде списка из двух колонок: “товар” “цена” :
1. Еда (1 сторона)
1.1 Шоколадки
1.2 ВОзможность добавить подкатегорию самим
2. Напитки (2 сторона)
2.1. Шипучка
2.2. Энергетики
2.3. Кофе
2.4. Возможность добавить подкатегорию самим
Идея заключается в том что меню бара мы хотели бы связать с игровой тематикой и приравнять значение слово “еда” к “health point”, а напитки к “Mana point”.
Сторона с Едой должна быть выполнена в фирменном стиле в красных тонах с графическими элементами и ассоциироваться с пополнением health point/
Сторона с Напитками должна быть выполнена в фирменном стиле в синих тонах с графическими элементами и ассоциироваться с пополнением mana point
Также надо предусмотреть возможность менять ассортимент и цены самостоятельно
Подложка.
Универсальный дизайн подложки для создания информационных постов в вк, instagram и распечатки на листах формат А4
Необходимо сохранить стилистику.
Шрифт PriceDown.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи. Необходимо создать ТРИ дизайна обложки на тему бизнеса и МЛМ.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)Дизайн продукции36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Формат А6. Текст готов, предоставлю. Нужно только его красиво расположить и оформить. Возможно пару иллюстраций добавить. Во вложении примеры.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам. Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику. Предлагайте вашу цену и примеры ваших работВ отклике ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн обложки трека:По центру половина лица красивой девушки половина лица львицы. На фоне космоса (типа заставки Mac) Трек Lipai-КосмосДизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, название студии lovely_studio, нужен макет визиток и логотип, в золотом цветеДизайн продукции40 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать такой же дизайн для машинной вышивки в формате EMB, PES, HUS или подобные. В дальнейшем будем продолжать работать, нужно будет еще много отрисовывать дизайнов для интернет-магазина.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт5 лет назад