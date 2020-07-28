Прайс + подложка

Необходим прайс на 2ух листах А4 для компьютерного клуба.

Прайс время/прайс напитки.

Прайс со временем компьютерного клуба необходимо разместить следующие виды товаров с ценами (необходимо предусмотреть возможность корректировки цен)

Standart

⦁ “1 час” - 60 рублей

⦁ “Пакет Утро” - 150 рублей

⦁ “Пакет Геймер” - 500 рублей

⦁ “Пакет Ночь” - 300 рублей

VIP

⦁ “1 час” - 80 рублей

⦁ “Пакет Утро” - 250 рублей

⦁ “Пакет Геймер” - 700 рублей

⦁ “Пакет Ночь” - 700 рублей

Диван с ТВ

⦁ “1 час” - 100 рублей

⦁ “Пакет Ночь” - 600 рублей

В данный момент у нас имеется 4 формата клубов:

1 формат: Общий зал

2 формат: Общий зал + VIP зал

3 формат: Общий зал + Диван с ТВ

4 формат: Общий зал + VIP зал с разными ценами в зависимости от дней недели (пример: с Пн по Чт одни цены, с Пт по ВС другие цены)

Хотелось бы иметь на руках модальный прайс в котором убирая один из элементов не теряется общая концепция и не появлется “дырок”.

Реализовать 4ый формат возможно просто с двух сторон где в шапке будет указано пн-чт, пт-вс.

Исходя из дизайна и описания гостю должно быть понятно что товар

⦁ “1 час” используется в любое время

⦁ “Пакет утро” используется во временном промежутке с 08 до 12 часов дня и после сгорает

⦁ “Пакет Геймер” это 10 часов которые возможно использоваться в любое время дня, время сохраняется бессрочно

⦁ Пакет Ночь используется с 22 до 8 и после сгорает

Нам нравится задумка нашего прямого конкурента, но ассоциироваться с их дизайном нам бы не хотелось (пример их дизайна ниже).

Используя стиль из предыдущей работы на листе формата А4 необходимо разместить все вышеперечисленной вместе с нашим Логотипом используя фирменные элементы из шапки группы то есть конусы искры дым.

Прайс бар.

Используя стиль из предыдущих работ на листе формата А4 необходимо разместить с двух сторон 2 категории продуктов в виде списка из двух колонок: “товар” “цена” :

1. Еда (1 сторона)

1.1 Шоколадки

1.2 ВОзможность добавить подкатегорию самим

2. Напитки (2 сторона)

2.1. Шипучка

2.2. Энергетики

2.3. Кофе

2.4. Возможность добавить подкатегорию самим

Идея заключается в том что меню бара мы хотели бы связать с игровой тематикой и приравнять значение слово “еда” к “health point”, а напитки к “Mana point”.

Сторона с Едой должна быть выполнена в фирменном стиле в красных тонах с графическими элементами и ассоциироваться с пополнением health point/

Сторона с Напитками должна быть выполнена в фирменном стиле в синих тонах с графическими элементами и ассоциироваться с пополнением mana point

Также надо предусмотреть возможность менять ассортимент и цены самостоятельно

Подложка.

Универсальный дизайн подложки для создания информационных постов в вк, instagram и распечатки на листах формат А4

Необходимо сохранить стилистику.

Шрифт PriceDown.

Insta - https://www.instagram.com/sektorclub_vl/