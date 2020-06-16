Сделать дизайн этикетки (наклейка) для упаковки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок333 просмотра

Формат А6.

Текст готов, предоставлю. Нужно только его красиво расположить и оформить. Возможно пару иллюстраций добавить.

Во вложении примеры.

5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nemokor
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Заказывал у Дмитрия дизайн этикетки для продукции. Заказ был срочный, но исполнитель не подвёл со сроками — всё было вовремя сделано, Дмитрий был всегда на связи. Качество работы отличное, спасибо!
Все хорошо. Четкое ТЗ. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
8 лет в сервисе
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2 года назад
32 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Анастасия
 
23 года
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5 лет назад
5 лет назад
Nemokor
37 лет
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3 года назад
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Даниил
 
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