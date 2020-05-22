Дизайн Стойки

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Закрыт10 заявок1074 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется разработать дизайн для напольного диспенсера (1.2м высота).

понравившиеся примеры:

https://yadi.sk/i/rEKbfWyxXeHIsw

https://yadi.sk/i/rEKbfWyxXeHIsw

Желателен опыт работы.

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ArtyomVladim
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