Нужно создать макет в корале для нанесения на термосумку
Визитка для строительно-ландшафтной компании
Нужно сделать визитку (горизонтальную) для строительно-ландшафтной компании.Присылайте примеры своих работ вместе с откликом!Порядок работы:1. сделать макет согласно ТЗ2. доработать;3. поправки после доработки;4. окончательный вариант прислать в векторе.На 1 стороне: логотип расположен слева, контактная информацияДжиг Артём Сергеевич Логотип - https://dropmefiles.com/eV3dnСайт - http://krasivo-gazon.ru Инстаграм - https://www.instagram.com/krasivo_gazon Телефон +7 (981) 800-49-78 Почта - [email protected] код На 2 стороне согласно примеру данные (перечень услуг):Устройство газона, система автополива, дренажные системы, ландшафтное освещение, посадка деревьев, укладка дорожек, озеленение офисов, уход за садом. Дизайн визитки должен соответствовать примерам (во вложении)
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