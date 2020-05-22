Визитка для строительно-ландшафтной компании

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн комикса-каталога. Персонажи уже готовы.Сценарий также в наличии. Будет замечательно, если Вы сможете предоставить какой-либо эскиз данного каталога для того чтобы мы смогли наглядно просмотреть.