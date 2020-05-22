Визитка для строительно-ландшафтной компании

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок610 просмотров

Нужно сделать визитку (горизонтальную) для строительно-ландшафтной компании.Присылайте  примеры своих работ вместе с откликом!Порядок работы:1. сделать макет согласно ТЗ2. доработать;3. поправки после доработки;4. окончательный вариант прислать в векторе.На 1 стороне: логотип расположен слева, контактная информацияДжиг Артём Сергеевич Логотип - https://dropmefiles.com/eV3dnСайт - http://krasivo-gazon.ru Инстаграм - https://www.instagram.com/krasivo_gazon Телефон +7 (981) 800-49-78 Почта - [email protected] код На 2 стороне согласно примеру данные (перечень услуг):Устройство газона, система автополива, дренажные системы, ландшафтное освещение, посадка деревьев, укладка дорожек, озеленение офисов, уход за садом. Дизайн визитки должен соответствовать примерам (во вложении) 

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