Дизайн обложки для трека

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт21 заявка744 просмотра

Нужен дизайн обложки трека:По центру половина лица красивой девушки половина лица львицы. На фоне космоса (типа заставки Mac)

Трек Lipai-Космос

5 лет назад
PUTOSIK
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Захар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Булат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Павел
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Дизайн продукции
Ксения
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
37 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн презентации

    Добрый день, необходимо задизайнить презентацию.  Ссылка на презентацию с примерными набросками графики на некоторых слайдах, которую и нужно задизайнить https://docs.google.com/presentation/d/1nVjjdG2wFzCPlc5qojlANPamY05i7xNJ0yak80skbxU/edit?usp=sharing 5 слайд - нужно будет ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн флаера

    Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн для машинной вышивки

    Нужно сделать такой же дизайн для машинной вышивки в формате EMB, PES, HUS или подобные. В дальнейшем будем продолжать работать, нужно будет еще много отрисовывать дизайнов для интернет-магазина.

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн этикетки и логотипа

    Этикетки размером 4-6 см высота 8-10 см длина передняя, 5-6 см высота 5-8 см длина задняя, самоклейка. Название воды "Salem-su", так как продукт новый пока явных предпочтении нет. Должна ассоциироваться с полезной, чистой, живой водой ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн Стойки

    Доброго времени суток. Требуется разработать дизайн для напольного диспенсера (1.2м высота). понравившиеся примеры: - https://yadi.sk/i/rEKbfWyxXeHIsw - https://yadi.sk/i/rEKbfWyxXeHIsw Желателен опыт работы.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визитка для строительно-ландшафтной компании

    $8

    Нужно сделать визитку (горизонтальную) для строительно-ландшафтной компании.Присылайте  примеры своих работ вместе с откликом!Порядок работы:1. сделать макет согласно ТЗ2. доработать;3. поправки после доработки;4. окончательный вариант прислать в векторе.На 1 стороне: логотип расположен слева, контактная информацияДжиг Артём ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад