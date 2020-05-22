Дизайн упаковки с учётом фирменного стиля. Файлы скинул в телегу
Дизайн этикетки и логотипа
Этикетки размером 4-6 см высота 8-10 см длина передняя, 5-6 см высота 5-8 см длина задняя, самоклейка. Название воды "Salem-su", так как продукт новый пока явных предпочтении нет. Должна ассоциироваться с полезной, чистой, живой водой которую хочешь пить. Название фирмы ТОО "Тумархан".
Заявки фрилансеров
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