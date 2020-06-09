Дизайн упаковки с учётом фирменного стиля

Задача выполнена. На состояние 09.06.2020 средства от Сергея не поступили. По словам Сергея, перевести средства сейчас не представляется возможным из за сложностей их бухгалтерии. Сергей настоятельно просит подождать начало следующего месяца и продолжить работу над следующими продуктами. Впрочем, человек вежливый и пунктуальный в плане связи.