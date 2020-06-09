Дизайн упаковки с учётом фирменного стиля

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок730 просмотров

Дизайн упаковки с учётом фирменного стиля. Файлы скинул в телегу

5 лет назад
Sergeybrudin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$54
3 дня
Escrow
Роман выполнил заказ на должном уровне. Лучший дизайн упаковки нашего продукта и представить невозможно, упаковка порадовала весь коллектив. Мои рекомендации!
Задача выполнена. На состояние 09.06.2020 средства от Сергея не поступили. По словам Сергея, перевести средства сейчас не представляется возможным из за сложностей их бухгалтерии. Сергей настоятельно просит подождать начало следующего месяца и продолжить работу над следующими продуктами. Впрочем, человек вежливый и пунктуальный в плане связи.

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